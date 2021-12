Laadpaaltekort: slechts 5 gemeenten hebben voldoende laadpalen, Zwolle is er één van

Veel Nederlanders stappen de komende jaren over op elektrisch rijden. In 2030 moeten er daarom 1,7 miljoen laadpunten zijn. Een groot deel hiervan komt in de openbare ruimte, daarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk. Uit onderzoek van het gerenommeerde adviesbureau Over Morgen blijkt nu dat slechts vijf gemeenten volgend jaar aan de verwachte vraag naar publieke laadpalen voldoen.