Laaggeletterde klant Wehkamp krijgt hulp bij administratie

Video Zwolse scholier Danté (10) laat schoollogo in z'n haar scheren

14:50 Het logo van je school in je haar laten scheren? Danté Collet (10) deed het. Hij is een van de leerlingen van de nieuwe school 'Onderwijsroute 10-14' die deze week in Zwolle begonnen is. ,,Ik ben een gekke jongen, ik hou van een grapje'', verklaart hij zijn actie. ,,Misschien doe ik het volgend jaar weer aan het begin van het schooljaar.''