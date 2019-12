Laagte vaccinatiegraad maakt gemeente Zwolle ‘bijzonder bezorgd’, maar er komt geen nieuwe aanpak

Zwolle houdt vast aan haar vaccinatiebeleid, ondanks dat het aantal inentingen in de stad onder het wenselijke niveau van 95 procent ligt, en in sommige wijken zelfs onder de 90 procent . Die cijfers maken wethouder Michiel van Willigen ‘bijzonder bezorgd’, maar nieuw beleid is volgens hem niet de oplossing.

Een zoektocht naar extra mogelijkheden om de vaccinatiegraad in Zwolle omhoog te brengen is volgens de VVD en SP wel nodig. Zij kondigen aan om zelf op zoek te gaan naar praktische voorbeelden uit het land en verder in gesprek te gaan met betrokken partijen, om te kijken welke aanpassingen in de stad eventueel nut kunnen hebben.

,,We moeten alle mogelijkheden bekijken om het aantal gevaccineerde kinderen in Zwolle omhoog te brengen”, reageert VVD-raadslid Johran Willegers. Ideeën als een vaccinatiekoffer (waarmee laagdrempelig het gesprek aangegaan kan worden met ouders), extra bezoekjes aan weigeraars en een campagne om het bewustzijn te versterken spreken hem aan. ,,Deze suggesties kwamen vanuit de mensen die ermee te maken hebben, dus daar gaan we goed naar kijken.”

Artsen, verloskundige, kinderopvang

De vaccinatiegraad kwam op de Zwolse agenda na vragen van Willegers naar aanleiding van een mazelenuitbraak in Nederland afgelopen zomer. Hoe is de situatie in Zwolle, wat doet de gemeente om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden en kunnen we ouders verplichten hun kroost op kinderdagverblijven in te enten, vroeg hij zich af. Zijn wens om hierover in gesprek te gaan met mensen die verstand van het onderwerp hebben, werd maandag vervuld in een informatieronde met onder andere artsen, een verloskundige, het RIVM en de kinderopvang.

‘Al kinderen zien sterven aan te voorkomen ziektes’

,,Ik heb de afgelopen tien jaar al kinderen zien overlijden aan ziektes die voorkomen hadden kunnen worden door vaccinaties. Met name kinkhoest, en ook ernstig zieke kinderen met de mazelen”, zo vertelde Isala-kinderarts Joris van Driel.

Quote Verplich­ten kan leiden tot kinderdag­ver­blij­ven met veel gevacci­neer­de kinderen, en met weinig Douwe van der Werf, Arts infectiebestrijding GGD

Een gevoelige plek in Zwolle is onder andere de Vrije School, vertelde GGD-arts infectiebestrijding Douwe van der Werf. ,,Daar ligt de vaccinatiegraad rond de tachtig procent.” Hij liet en passant ook weten geen voorstander te zijn van het verplicht stellen van vaccineren bij de kinderopvang. ,,Dat kan leiden tot kinderdagverblijven met veel gevaccineerde kinderen, en met weinig.”

Verbeteren