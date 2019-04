Laagvliegroutes Lelystad Airport eerder omhoog? ‘Geweldig nieuws’

Remco Dijkstra, Kamerlid regeringspartij VVD:

Volledig scherm Remco Dijkstra (VVD) © Archief ,,Dit is geweldig nieuws voor iedereen in Gelderland en Overijssel die zich mogelijk zorgen maakte. Dit is bereikt door intensieve samenwerking tussen de ministeries en waar de VVD en anderen ook op aandrongen. Precies conform de wens van de Tweede Kamer om zo snel zo hoog mogelijk te gaan vliegen. Dat het eerder kan dan 2023 is helemaal prachtig. Nu staat ook vrijwel niks meer in de weg om Lelystad Airport spoedig te openen. Dan kan iedereen die op vakantie wil naar de Middellandse Zee voortaan vertrekken vanuit Flevoland en zonder overlast van vliegtuigen in de rest van het land.”

Cem Lacin, Kamerlid oppositiepartij SP:

,,De minister laat nu plotseling twee heilige principes los: geen interferentie met Schiphol-verkeer en geen gebruik van het militaire luchtruim. En dat op de dag dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een rapport zegt dat de luchtvaart niet op de oude weg verder kan. Door te zeggen dat laagvliegroutes eerder verdwijnen probeert de minister goodwill te kweken. Maar iedereen weet dat afspraken over vliegroutes niks waard zijn en dat er geen handhaving plaatsvindt. Hier hebben inwoners van Overijssel en Gelderland niks aan. Lelystad Airport moet er doorheen gedrukt worden, dat is de missie van de minister. De luchtvaartlobby boven mens, milieu en klimaat.”

Leon Adegeest, HoogOverijssel:

,,Het klinkt leuk dat de laagvliegroutes hoger zouden kunnen, maar het is van de zotte dat eerst niks kon omdat Lelystad-vluchten in de knel zouden komen met Schiphol-verkeer. Dat was heilig, want levensgevaarlijk. Nou, blijkbaar is het nóg heiliger dat Lelystad snel open gaat. En bovendien is het nog maar de vraag of ze echt hoger gaan vliegen. Ook nu blijft de ondergrens gewoon 1800 meter. Dit is een wassen neus. Een good feeling zo vlak voor Pasen waarmee het ministerie probeert burgemeesters in te pakken en de weerstand te breken. Er is niks hard aan deze belofte.”

Suzanne Kröger, Kamerlid oppositiepartij GroenLinks:

,,De minister wil alles tegelijk in ons luchtruim; veel meer vliegen, met elkaar kruisende routes, minder overlast, meer vliegvelden en ruimte voor de luchtmacht. Maar het klimaat kan het niet aan en ons luchtruim is al overvol. Dus sluit de minister compromissen. Twee eisen die jaren uitgangspunt waren, worden los gelaten. Wat doet dat met de groeiende overlast, het milieu en wat zijn de gevolgen voor veiligheid?”

Eppo Bruins, Kamerlid regeringspartij ChristenUnie:

Volledig scherm Eppo Bruins (ChristenUnie) © Archief ,,Een pluim voor de luchtverkeersleiders. De luchtruim herziening ligt op schema en men maakt direct een start met verbeteringen voor Oost- en Noord-Nederland. De ChristenUnie blijft het proces kritisch volgen. We hebben drie voorwaarden gesteld. Eén daarvan is dat Lelystad Airport echt overloopluchthaven voor Schiphol wordt, zodat autonome groei grotendeels wordt voorkomen. Het is nog altijd onhelder hoe de minister dat voor elkaar wil krijgen, omdat ‘Brussel’ dat niet ziet zitten. De ChristenUnie wil geen ongebreidelde groei van de luchtvaart. De toekomst van de luchtvaart ligt in minder uitstoot en minder overlast.”

Jan Paternotte, Kamerlid regeringspartij D66:

,,Dit is prima nieuws voor de Veluwe en ook voor Nederland. Meer dan de helft van het Nederlandse luchtruim is van het leger en wordt soms nauwelijks gebruikt. Als we daar slimmer mee omgaan kunnen we veel overlast voor bewoners in heel Nederland voorkomen en dit plan laat zien dat dat kan. Wel hebben we nog veel vragen hierover, bijvoorbeeld over de zekerheid van de ingangsdatum en de totale herindeling van het luchtruim. En we blijven kritisch op de vraag of Lelystad wel een echte overloopluchthaven van Schiphol wordt. Dat is namelijk het hele bestaansrecht van Lelystad Airport. Verder kijken we met veel belangstelling naar de standpunten van de nieuwe bestuurscolleges in Overijssel, Flevoland en Gelderland.”

Annemieke Traag, gedeputeerde Overijssel:

,,Dit lijkt een stap in de goede richting. Er kan eerder gebruik worden gemaakt van hogere vliegroutes, waardoor hinder boven Overijssel een stuk minder wordt. Maar als Lelystad Airport in 2020 open gaat, zoals de minister wil, zal zeker in het begin nog sprake zijn van laagvliegroutes. We hebben ons als regio sterk gemaakt voor hogere vliegroutes. Dit voorstel laat in elk geval zien dat er naar ons wordt geluisterd en dat het zin heeft om je stem te laten horen. Aan de andere kant: wij vinden dat de ontwikkeling van Lelystad Airport niet los kan worden gezien van de algemene ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Dat gaat bijvoorbeeld over de vraag of de luchtvaart nog wel verder moet groeien. Daarom pleiten wij ervoor om eerst de discussie te voeren over de Luchtvaartnota, op basis van de uitkomst daarvan het luchtruim te herzien en pas dan Lelystad Airport te openen. Het nieuws is nog vers: uiteraard gaan wij de brief en bijlagen nog verder bestuderen op de implicaties voor Overijssel en bespreken met de betrokken gemeenten in de provincie.”

Jaap Kloosterziel, Stichting Red de Veluwe: