'Laat extra pendeltrein rijden tussen Zwolle en Stadshagen'

video Deels verlamde Lourens (61) wil fietsvergoeding en daagt gemeente

7:41 Zwollenaar Lourens Hoenders (61) werd naar eigen zeggen te laat geopereerd, liep een dwarslaesie op en belandde in een rolstoel. Door de aanschaf van een zogenoemde BerkelBike is zijn leven echter significant verbeterd, vindt hij. ,,Minder pijn, gezonder lichaam, meer in balans.'' De gemeente denkt er anders over en wil de bike niet vergoeden. Hoenders stapte daarop naar de rechter.