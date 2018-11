Laat vandaag gratis je fietslampje fiksen in Stadshagen

Verdachte steekpar­tij in Zwolse woning is veroor­deeld voor verkrach­ting

23 november De 47-jarige Zwollenaar die verdacht wordt van een steekpartij op 19 augustus in zijn woonplaats is in oktober 1992 veroordeeld voor onder meer het medeplegen van verkrachtingen en ontucht met iemand jonger dan 16 jaar.