Laat ze de IJsselderby zo diep mogelijk in het seizoen plannen

Politie ontdekt levensge­vaar­lijk drugslab in Zwolse rijtjeswo­ning na tip van ‘geheime dienst’

Ketels, grondstoffen; alles was aanwezig om in een rijtjeswoning in de Zwolse wijk Stadshagen harddrug MDMA te produceren. Maar toen viel de politie in februari binnen. Een tip via de ‘geheime dienst’ bracht de recherche op het spoor van de levensgevaarlijke situatie. Eén verdachte zit nog vast.