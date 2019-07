Laatste dag voor tassenwinkel Van Beek in Zwolle en nu is het wél druk

Donderdag wordt de winkel leeggehaald (,,Als er überhaupt nog iets overblijft’’) en gaat een deel van de collectie over naar Travelbags. Het interieur blijft nog even intact, in afwachting van de tijdelijke invulling van het pand. Wat die gaat worden en hoe rekbaar het begrip ‘tijdelijk’ is, daar kan Van Beek nog niets over zeggen. Evenmin over de uiteindelijke nieuwe invulling van het grote pand. ,,Er lopen verschillende trajecten. De kans dat het geen horeca wordt is klein.’’