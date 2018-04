Laatste delen busbrug arriveren in Zwolle

Het werk aan de nieuwe busbrug bij het station in Zwolle ligt helemaal op schema. Deze week arriveren de laatste vier grote delen. Pas daarna wordt de brug op hoogte gebracht en op zijn plaats gezet. Het venijn zit 'm in de staart, voorspelt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.

Vanaf het treinstation in Zwolle is de kenmerkende S-vorm al goed waar te nemen. Volgens ProRail wordt de strakke planning gehaald. Baas: ,,Onze aannemer BAM werkt keihard door en ligt daarmee op schema. Daar zijn we erg blij mee. Ondanks het wisselende weer werken de lassers met de grootste precisie aan een waar kunststuk: zij maken van alle brugdelen één vloeiend geheel.''

Speciaal transport

Vanuit staalfabriek Victor Buyck in België arriveren nog vier flinke brugdelen. Dat gaat wederom via speciaal transport, over de weg. ,,Straks ligt het hele gevaarte klaar, maar nog náást het spoor,'' aldus Baas.

Ondertussen gaat alle energie uit naar de volgende klus: het inrijden van de brug. Dat gebeurt in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 mei. Baas spreekt over 'een unieke actie'. ,,Ook brengen we de brug op hoogte. De complexiteit van deze operaties is groot, omdat het om een hoog en lang bouwwerk gaat met dito gewicht, maar ook omdat er over de sporen heen gestoken moet worden.''

Hinder

Treinverkeer heeft de komende tijd nog wel hinder van het werk. In dat weekend in mei is er aan deze zijde van Zwolle geen treinverkeer mogelijk en worden bussen ingezet, meldt Baas.

Er moet nog wel wat gebeuren voordat de eerste bus gebruik kan maken van de brug. Het afbouwen bestaat uit asfalteren en belijnen, maar ook is verlichting nodig. Bovendien moet alles aansluiten op de bestaande wegen. Wat betreft die eerste overtocht, zegt Baas: ,,We denken aan half januari 2019, even afgezien van testen.”

Webcam