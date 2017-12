Laatste staatslot, een dag te vroeg voor Kosterman

Aangezien zondag 31 december geen koopzondag is in de stad, mag Kosterman zijn winkel niet openen. Hij probeerde het op allerlei manieren nog voor elkaar te krijgen, zelfs door het plan te lanceren vanuit een viskar loten aan de man te brengen, maar het haalde niets uit. De Zwolse politiek roerde zich ook over deze kwestie. Het college van burgemeester en wethouders weigerde echter een uitzondering te maken voor Kosterman, simpelweg omdat het aantal koopzondagen voor dit jaar al vergeven is. De koopzondag ligt gevoelig in de coalitie van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD.