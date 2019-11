Labrador Kees uit Zwolle is een jaar na zijn hartoperatie in Italië een ‘ADHD-hond’

Actie: bezoekers station Zwolle kunnen 19 november gratis naar de wc

14:47 Op reis, boodschappen aan het doen, druk aan het shoppen en dan moet je plotseling - uit het niets - heel nodig naar het toilet. Dan loop je het risico dat er geen (openbaar) toilet in de buurt is. Op dinsdag 19 november, die in het teken staat van de Wereld Toiletdag, vraagt de Toiletalliantie aandacht voor het belang van meer openbare toiletten. Ook in Zwolle komt de organisatie in actie.