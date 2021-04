Lachgasverbod in Zwolle blijft uit, en dat leidt tot onvrede: ‘Je zet jezelf voor schut’

Zoveel coronaboe­tes gaf politie in jouw gemeente: Urk piekt enorm, ook foute boel in Apeldoorn

13 april Na een jaar lang coronaboetes uitschrijven maakt de politie vandaag de balans op. Urk spant relatief gezien de kroon, in Apeldoorn pakken ze het telraam erbij en als een agent je in Putten een bekeuring gaf voor het niet dragen van een mondkapje, dan ben je in die gemeente uniek. Kijk op de interactieve kaart in dit artikel hoeveel boetes in jouw gemeente zijn uitgedeeld, en waarvoor.