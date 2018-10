Leidingbreuk in Zwolle hersteld

Granaat­vondst Zwolle in Opsporing Verzocht

15:36 Het programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de vondst van de granaat, vorige week bij het Zwolse café Bruut. De politie hoopt via aandacht in het landelijke opsporingsprogramma op NPO1 met getuigen in contact te komen.