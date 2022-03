Lamborghini van half miljoen in puin na ongeluk op A28 bij Rouveen

De snelweg was vanwege het ongeval in beide richtingen afgesloten. Dit had een file van ongeveer 5 kilometer en vertraging van bijna 40 minuten tot gevolg. De weg is inmiddels vanuit de richting Zwolle weer vrij en de file is opgelost. Vanuit de richting Meppel was er veel langer oponthoud. Van verschillende auto's viel in de file de motor stil, waardoor sleepbedrijven overuren draaiden.