Landbouw wijst stikstofplannen Overijssel af

De landbouworganisaties wijzen de stikstofplannen van Overijssel in de huidige vorm af. Het collectief van organisaties vindt de plannen ‘niet in evenwicht’, omdat natuur- klimaat- en waterdoelen volgens hen leidend zijn en de landbouw daaraan ‘ondergeschikt is’.

In het landbouwcollectief zitten onder meer LTO, Agractie en Farmers Defence Force. De organisaties reageren op het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), dat Overijssel nog moet vaststellen.

Er ligt nu een concept, dat mede na gesprekken met de landbouworganisaties tot stand gekomen is. Maar, zeggen de organisaties, ‘we zien onze inbreng provinciaal en in de deelgebieden onvoldoende terugkomen’. „Onze constatering is dat de natuur-, klimaat- en waterdoelen leidend zijn en dat de landbouw en het Overijsselse platteland de gevolgen maar te dragen hebben”, schrijven de organisaties aan Provinciale Staten.

Concreet noemt het collectief het voornemen van Overijssel om 180.000 hectare landbouwgrond te behouden – een vermindering van 10 procent – en alleen voor grondgebonden landbouw. Dat laatste houdt in dat voer voor de dieren van het land van de boer zelf komt, of van het land van een van de buren van de boer. Mest van de dieren wordt alleen gebruikt op het land van de boer zelf of bij een andere boer in de directe omgeving.

Grond hard nodig

‘Als we de agrarische sector toekomstbestendig en grondgebonden willen laten zijn, dan hebben we elke hectare landbouwgrond heel hard zelf nodig’, schrijft het collectief. Ook vinden de organisaties de aandacht voor innovatieve oplossingen in het PPLG onderbelicht. „Daarvoor moet veel meer aandacht zijn.”

Volgens het landbouwcollectief moet aan de stikstofplannen nog heel wat verbeterd worden. ‘Op basis van de ambities valt er geen perspectief voor de agrarische sector te schetsen’, is de kritiek. Ook vinden de agrarische organisaties dat de provincie te veel de oren laat hangen naar het landelijke doelen. ‘Wij kiezen voor een aanpak van onderop.’

Stikstofmalaise

De provinciale stikstofplannen moeten de leidraad vormen voor de uitweg uit de stikstofmalaise waarin Nederland al jaren verkeert. Overijssel was de eerste provincie die haar plannen in concept klaar had en claimde daarop 5 miljard euro bij het Rijk. Daarmee een flinke greep nemend in de pot van 24 miljard, die landelijk beschikbaar moet komen.

Het landbouwcollectief roept de provincie op geen onomkeerbare besluiten te nemen. Nu is dat ok nog niet de bedoeling. De stikstofplannen moeten formeel nog worden vastgesteld. Op 21 juni kunnen Statenleden nog wijzigingen voorstellen, voordat Gedeputeerde Staten op 27 juni het concept vaststellen.

Nog steeds concept

Uiterlijk 1 juli moet het PPLG, nog steeds als concept, bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liggen. Pas in het najaar of begin 2024 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de stikstofplannen is de bedoeling.