Landelijk kopstuk Segers trapt letterlijk ChristenUnie verkiezingscampagne af in een fris Stadshagen

En het is een letterlijke aftrap, met een partijtje straatvoetbal in een tijdelijke pannakooi. Ondanks ‘drie keer gescheurde enkelbanden', weet Segers te scoren. Dat is waar de lokale partij ook voor gaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. ,,We willen geschiedenis schrijven’’, vertelt nieuwbakken lijsttrekker Ruben van de Belt. ,,Het is nog nooit voorgekomen dat een partij drie keer op rij de grootste is geworden in Zwolle, daar gaan we voor.’’