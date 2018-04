Landrover rally voor het Zwolse Autismehuis

In een nieuwe Land Rover of Jaguar rondrijden voor het goede doel. Morgen rijdt de Stichting Vrienden van Autismehuis in Zwolle een rally voor kinderen met autisme van de opvang. ,,Wij willen dat er geld is zodat zij ook leuke dingen kunnen doen", zegt Bernhard Nanninga van de stichting.

De Vrienden van Autismehuis zijn een groep ondernemers die allemaal een associatie hebben met autisme. ,,De meesten hebben een kind dat autistisch is", geeft Nanninga aan. Als ondernemers proberen zij het leven voor kinderen met de ziekte aangenamer te maken bij het Autismehuis. ,,Het biedt buitenschoolse, avond- of weekendopvang. Het is geen onderwijs- of zorginstelling. Sommige kinderen krijgen ontwikkeling, je mag het geen onderwijs noemen. Het huis is afhankelijk van geld van derden. Vorig jaar hebben wij meegelopen met de Zwolse Halve Marathon. Wij wilden deze keer zelf iets organiseren."

Rally

Het startpunt van de rally is bij autodealer Van Mossel in Zwolle. Het bedrijf stelt twintig nieuwe Jaguars en Land Rovers beschikbaar voor de toer. Een team bestaat uit maximaal twee personen en de kosten bedragen 500 euro. In eerste instantie was het de bedoeling om met tien auto's te rijden. ,,Iemand zei vorig jaar op de Haringparty tegen mij: Maak van het instapgeld geen 1.000 euro, maar 500. Dit betekende dat ik twee keer zoveel geld en mensen moest vinden. Dat lukte daar gelukkig direct."

,,We gaan niet racen. Het is wel verleidelijk met deze auto's", zegt Nanninga. ,,Ondernemers kennende maken ze er vast een wedstrijd van, maar ze moeten zich toch houden aan de verkeersregels. Het moet een gezellige middag zijn. Deelnemers stappen onderweg een keer uit de auto voor fitness en een bak koffie en wij eindigen met een barbeque."

Opbrengst