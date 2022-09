Landstede Hammers gaat onderuit bij Mons Hainaut in eerste wedstrijd van fors oefenprogramma

Rondweg Windesheim moet omgeving van hogeschool veiliger maken: ‘Je zou willen dat dit eerder was gedaan’

Een nieuwe rondweg om Windesheim moet de omgeving van de hogeschool in Zwolle veiliger maken. Na een complexe aanleg - immers, alleen in de schoolvakanties - is de weg vandaag officieel in gebruik genomen. Hij wordt meteen flink op de proef gesteld.

30 augustus