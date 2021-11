Landstede Hammers gooit twee thuiswedstrijden uit het programma

De organiserende BNXT League - de gezamenlijke competitie van België en Nederland - heeft de clubs na de verscherpte coronamaatregelen in ons land de vrijheid gegeven om thuiswedstrijden uit het programma te halen. Het betekent dat de partijen van Hammers tegen Den Helder Suns (21 november) en Aris (2 december) op een later moment worden vastgesteld.

Door de nieuwe maatregelen is het de komende weken niet toegestaan om publiek te ontvangen. Als dat na 3 december zo blijft, wordt er zonder publiek verder gespeeld. ,,Wij hopen uiteraard dat deze situatie maar drie weken duurt, zodat de fans daarna weer van onze wedstrijden kunnen genieten’’, zegt algemeen manager Aleksandar Todorov.

De selectie van coach Herman van den Belt traint gewoon door, de eerstvolgende wedstrijd is het duel bij ZZ Leiden op 4 december. Landstede Hammers moet als zesde van de Nederlandse competitie (4 nederlagen in 9 wedstrijden) nog een flinke inspanning leveren om de Gold League te halen. In die competitie spelen vanaf februari de beste vijf ploegen van België en Nederland.