Landstede Hammers haalt 10.000 euro op voor Monicares Foundation in strijd tegen kanker

Afronding

Landstede Hammers schonk donderdagavond 3 maart een cheque ter waarde van 10.000 euro aan de Monicares Foundation. In eerste instantie stond er ruim 9000 euro op de cheque, maar Cees Lubbers besloot het bedrag af te ronden naar 10.000 euro. Lubbers, in het verleden actief als veilingmeester, was in de jaren 90 de grote motor achter de club door het eredivisiebasketbal naar Zwolle te halen. In 1996 beleefde de club onder de naam Cees Lubbers The Hammers haar eerste wedstrijden in Zwolle.

Hartverwarmend

Gerrard Vinke, voorzitter van Landstede Hammers, is trots op het resultaat. ,,Als club zijn wij ontzettend blij met dit mooie resultaat. Direct of indirect treft die verschrikkelijke ziekte ons allemaal en daarom is het zo mooi om als club in actie te komen. We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd, samen zijn we de strijd aangegaan. Het was prachtig om te zien dat Cees Lubbers het bedrag naar 10.000 euro bracht. Alle steun was hartverwarmend”, vertelt Vinke.