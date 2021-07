Landstede Hammers haalt na een speler met Aleksandar Todorov ook een manager uit het oosten van Europa

Deze kinderop­vang in Deventer gaat staken, maar op deze locatie in Zwolle blijven ze juist open (voor de ouders)

7 juli Om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk leggen honderden medewerkers in de kinderopvang morgen het werk neer. Op 538 locaties in het land blijft de deur dicht, bijvoorbeeld in Deventer. Maar niet overal wordt er actiegevoerd. Er zijn ook vestigingen, zoals in Zwolle, die de opvang juist openhouden en op hun eigen manier gaan staken.