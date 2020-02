Landstede Hammers haalt Oostenrijks international Rados

Overijssel antwoordt PVV: ‘Diversi­teits­be­leid Keolis is géén discrimina­tie’

18:36 Openbaar vervoerder Keolis zet actief in op het werven van mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Volgens de PVV Overijssel houdt dit in de praktijk in dat autochtone Nederlanders minder kans maken bij Keolis in dienst te komen. Niet waar, zeggen Gedeputeerde Staten van Overijssel in antwoord op vragen van de PVV.