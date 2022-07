Landstede Hammers rekent op kracht van Amerikaan Ryan Davis (22) onder de basket

basketbalDe tweede buitenlandse nieuweling in de selectie van Landstede Hammers heet Ryan Davis. De powerforward zal Vermont Catamounts inruilen voor de Zwolse basketbalclub bij zijn eerste avontuur over de grens.

Davis (22) speelde in het voorjaar met Vermont Catamounts tijdens ‘march madness’, de ontknoping van de Amerikaanse collegecompetitie. Dat werd geen doorslaand succes, zijn team werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Arkansas. Davis speelde in dat duel met 20 punten en 3 rebounds wel een prominente rol, als kroon op zijn loopbaan van vier seizoenen bij Vermont.

In die periode groeide Davis van een bankzitter uit tot een dragende speler, in het laatste seizoen scoorde hij 17.3 punten en 5.6 rebounds per duel. Hij werd bovendien twee keer uitgeroepen tot ‘America East speler van het jaar’.

Genieten

Aleksandar Todorov, de algemeen manager van Hammers, heeft het idee dat de schutter van 2.03 meter uitstekend past in het plaatje van de Zwollenaren. ,,Hij is sterk onder de basket, dat heeft hij ook laten zien bij de Vermont Catamounts. Hij is daar niet voor niets uitgeroepen tot speler van het jaar. Ik weet zeker dat Ryan goed binnen onze filosofie past en dat het publiek van hem gaat genieten.’’

Davis is na guard Felix Terins (Norrköping Dolphins) de tweede buitenlandse nieuweling in de selectie van coach Herman van den Belt, die tot nu toe vooral is versterkt met Nederlandse spelers. Landstede haalde met Coen Stolk (Feyenoord), Boyd van der Vuurst de Vries (Castelló) en Roel van Overbeek (BAL) drie betrekkelijk jonge spelers in huis.