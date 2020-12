Landstede Hammers ziet BeNe League als een schitterend groter podium

Nigel van Oostrum (speler Landstede Hammers)

,,Het is superleuk, zo’n BeNe League. Het doet me meteen denken aan onze buitenlandse avonturen. In de Europe Cup zijn we heel Europa door getoerd. Cyprus, Oostenrijk, Letland, Oekräine, Hongarije. Iedere keer had je weer die spanning: kunnen we ons meten met deze clubs? Hoe goed zijn we eigenlijk? Verandering maakt deze sport juist interessant. Ik weet dat Oostende en Antwerpen sterk zijn, ze spelen op Europees topniveau. Hoeveel beter zijn zij dan wij? Lekker zo’n prikkel, zo’n nieuwe ‘measuring stick’. Ik bedoel; hier in Nederland zijn we een absolute topploeg. Dan speel je best vaak wedstrijden waarin je al weet dat je gaat winnen. Straks moeten we onszelf opnieuw bewijzen. Dan heb je nog de strijd Nederland-België, dat gaat in de nieuwe competitie natuurlijk wel een dingetje zijn. En de verre busreizen? Joh, dat ben ik wel gewend. In Amerika (Van Oostrum speelde voor de universiteitsploeg van Franklin Pierce, TW) waren busreizen van vijf uur heel normaal. Tijd genoeg voor een lekker slaapje. Ik zorg dat ik de hele achterbank heb, dan komen we de tijd wel door.”