Landstede in Zwolle krijgt Boeing 747-400 als klaslokaal

Zwolse studenten laconiek over hoge huurprij­zen

6:00 De prijzen voor een studentenkamer lopen uiteen in de Zwolse wijk Assendorp. Grofweg tussen de 265 en 600 euro per maand. Volgens de studentenvakbond ligt de gemiddelde huur in Zwolle tachtig euro te hoog. Maar niemand lijkt zich daar druk over te maken.