Landstede MBO beste mbo van Overijssel

Directeur islamiti­sche school Zwolle lijsttrek­ker voor Denk in Europa

16 december Ayhan Tonca is tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 lijsttrekker voor Denk. Dat maakte de partij zondag bekend. Tonca was tussen 1998 en 2014 raadslid voor CDA in Apeldoorn.