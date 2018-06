Landstede-student wint Wijnacademie Wisseltrofee

Het was een pittige wedstrijd. ‘De toets bestond uit zestig vragen’, vertelt Hidde. ‘De eerste zes betrof het proeven van drie rode en drie witte wijnen. Aan de hand daarvan moesten we aangeven welke wijn het was.’ De derdejaars student had zich goed voorbereid. ‘Daarnaast ben ik gewoon bijzonder geïnteresseerd in alles wat met wijn te maken heeft. Ik werk bij restaurant ‘t Pestengasthuys in Zwolle, waar ik alle gelegenheid krijg om me erin te verdiepen.’ Hidde deelt de eerste plaats met een student van De Rooi Pannen uit Tilburg. Behalve de wisseltrofee wonnen ze een gratis plaats op de Vinologenopleiding van de Wijnacademie.

Wijnkennis

De wedstrijd werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door de Wijnacademie te Maarn. De organisator wil met de wedstrijd het wijnonderwijs een impuls geven en hotelscholen en mbo’s stimuleren om te zorgen dat de kennis van de studenten zo goed mogelijk aansluit op de Vinologenopleiding. Dit jaar deden in totaal 36 leerlingen van 12 opleidingsinstituten mee aan de wedstrijd. Er werd getest op parate wijnkennis en proefkunde. De deelnemende scholen: Aventus Apeldoorn, De Rooi Pannen, Deltion College, Horizon College, Landstede Groep, Noorderpoort College, Rijn IJssel Vakschool, ROC Friesland College, ROC Leiden, ROC Mondriaan, ROC van Amsterdam en Zoomvliet hotelschool.

Passie voor wijn

Hidde heeft passie voor zijn vak: ‘Als je de theorie van de wijnen goed kent, weet je precies welke kenmerken bepaalde wijnen hebben. Je herkent het gebied, het klimaat. Italiaanse wijnen smaken vaak wat meer naar kersen, terwijl Duitse wijnen naar aardbeien neigen. Wijn die heel lang in een vat ligt, heeft minder tannine en smaakt zacht.’ Sinds hij met zijn opleiding begon is hij zich steeds meer voor wijn gaan interesseren. ‘Mijn droom is om ooit in een mooi, gerenommeerd restaurant sommelier te zijn. Nu ik een gratis plaats op de Vinologenopleiding heb gewonnen, komt die droom snel dichterbij.’ Hij had nooit verwacht dat hij zou winnen. ‘Ik moet zeggen dat het enorm motiverend is!’

Wijnacademie