Landstede zet deel romp Boeing 747 in klaslokaal

Studenten luchtvaartdienstverlening van Landstede kunnen straks praktijkonderwijs volgen in een echte Boeing. KLM stelt een overbodig geworden Boeing 747-400 beschikbaar aan de mbo-school in Zwolle.

Een deel van de romp, van ongeveer twintig meter, wordt in de school weer opgebouwd, met 24 businessclass-stoelen, 80 economyclass- stoelen en verder alles wat in een vliegtuig te vinden is: toiletten, pantry's, bagagevakken, etenskarretjes, beeldschermen en dergelijke, zegt Jaap Streefkerk van Landstede.

Hij is blij met de aanwinst. De school maakt nu gebruik van praktijkruimtes die nagebootst zijn. ,,Dat we straks een originele KLM-omgeving hebben, is echt een heel groot voordeel. Geen enkel schroefje wordt nagemaakt.'' Het toestel staat nu nog in Spanje en wordt de komende tijd ontmanteld. Alles wat Landstede kan gebruiken, wordt in enkele maanden tijd overgebracht. Dan begint het opbouwen in de Zwolse school, inclusief het exterieur.

Studenten stappen ook straks echt het vliegtuig in. Voor het project is een ruimte van ongeveer drie klaslokalen nodig. Die wordt in eerste instantie gezocht in het gebouw waar de opleiding Luchtvaartdienstverlening gevestigd is, aan de Fuchsiastraat.

Niet alleen de opleiding Luchtvaartdienstverlening kan er straks gebruik van maken, maar ook andere opleidingen. Zo ziet Landstede mogelijkheden voor studenten van de opleidingen marechaussee, transport en logistiek en handel en commercie.