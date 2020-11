Lang boven Zwolle vliegende helikopter blijkt van ProRail

In de ochtend vloog een lange tijd een helikopter rondjes boven Zwolle. Bewoners dachten een politiehelikopter te zien vliegen, maar dat was niet het geval. Het betrof een helikopter die was ingezet ProRail. ,,Vaak zetten we deze vluchten in om spoortrajecten op hoge resolutie te filmen of te fotograferen voor onderhoud en onderzoeksdoeleinden”, geeft ProRail-woordvoerder Albert Baas aan.