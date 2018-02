Lange celstraffen geëist tegen overvallers van prostituees

Een zichtbaar geïrriteerde officier van justitie eiste gisteren celstraffen van 12 en 6 jaar. Zwollenaren Souleymane S. en Sidney K., allebei verdacht van het gewelddadig overvallen van prostituees in 2016, moesten duidelijk even slikken.

,,Twee woorden schoten mij vandaag te binnen bij deze zaak,’’ opende de officier van justitie haar requisitoir. ,,Meedogenloos en laf. Ze gebruikten veel geweld tegen hun slachtoffers die met messen werden bedreigd, vastgebonden en gekneveld. Die mensen kenden veel angst want ze wisten niet hoe het ging aflopen. En laf omdat ze bewust een groep slachtoffers uitkozen die het al niet makkelijk hebben. Eén van de dames verkocht haar lichaam om geld voor haar gehandicapte zoon te verdienen.’’

Verdachte S. verhuurde naar eigen zeggen zelf kamers aan prostituees en kende het wereldje. Via de website kinky.nl adverteren deze vrouwen hun diensten. Hij belde ze op en maakte een afspraak waarna zij hun adres gaven. Daarna zou S. zeker vier keer (in Zwolle, Deventer, Mierlo en Breda) prostituees in hun gehuurde woning hebben overvallen.

Gebeten

In de rechtszaal bekende S. schuld aan de overval in Deventer en K. aan de overval in Zwolle. Een slachtoffer had K. gebeten en zijn dna plaatst hem in de woning. De politie kwam hem zo op het spoor. Zijn kompaan S. konden ze aan de zaak linken omdat met zijn telefoonnummer meerdere slachtoffers waren gebeld om een afspraak te maken.

Maar K. hield tijdens de inhoudelijke behandeling vol dat S. in Zwolle niet naar binnen ging om de slachtoffers te knevelen en te bedreigen met een groot mes. Hij zou slechts de chauffeur zijn geweest.

Een tactiek om de verdenking van vier overvallen tegen S. wat af te zwakken. Zijn advocaat, Irene Stas, liet K. dat ook onder ede verklaren. De officier van justitie rook op dat moment bloed. De vingerafdrukken van S. zijn namelijk wel aangetroffen op het tape waarmee de vrouwen werden gekneveld. ,,Wie was dan de persoon bij u?’’

K: ,,zeg ik niet.’’

,,Maar dat bent u verplicht als getuige. Zeker als u uzelf niet belast zoals nu het geval is,’’ kaatste de officier van justitie terug.

K: ,,S. was het in ieder geval niet.’’

OvJ: ,,dan overweeg ik proces verbaal op te laten maken voor meineed. Het is duidelijk dat u liegt.’’

Deze verontwaardiging droeg duidelijk bij aan de beslissing om forse straffen te eisen. Beide verdachten hebben daarbij ook een lang strafblad met soortgelijke delicten. Maar de woningsovervallen waren een niveau hoger.

,,De psycholoog die u onderzocht zegt dat de kans dat het opnieuw misgaat groot is,’’ zegt de rechter tegen S. ,,Uw geweten is kennelijk slecht ontwikkeld. En met uw verleden solliciteert u daarmee wel naar een tbs-maatregel. Want u escaleert in uw gedrag. Wat is de volgende stap? Moord?’’