Lange file na ongeluk op A28 bij Zwolle opgelost

Boeren failliet door dwangsom? Kabinet reikt helpende hand en praat over compensa­tie

Boeren die failliet dreigen te gaan omdat hen een dwangsom boven het hoofd hangt, krijgen een helpende hand uit Den Haag. Het ministerie van Landbouw is in gesprek met de provincie Overijssel over financiële compensatie voor de zogeheten PAS-melders.

7:07