Lange file op A28 door botsende vrachtwagens en uitgebrande auto

Saymak verlaat PEC 'Als ik puur voor het geld ging, was ik wel naar China gegaan'

13 juni Mustafa Saymak (25) kon Europa in met Vitesse, onder Fred Rutten trainen in Israël, maar koos voor een driejarig contract bij het gepromoveerde Rizespor in zijn vaderland Turkije. ,,Mensen moeten niet denken dat ik hier ineens miljoenen bij elkaar ga harken. Dan was ik wel naar China gegaan”, aldus de transfervrije clubtopscorer van PEC Zwolle.