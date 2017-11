Langzaam verpietert dierenweide Westenholte in Zwolle

Dat geldt niet alleen voor de dierenweide in Westenholte, in de Aa-landen speelde het probleem al eerder en ook andere dierenweides worstelden er in het verleden mee. Maar ook voor andere organisaties en verenigingen is het vinden van vrijwilligers geen sinecure. ,,Het algemene beeld is dat voor minder structurele activiteiten eerder vrijwilligers zijn te vinden dan bijvoorbeeld een meerjarige verplichting als bestuurslid van een vereniging", zegt Anne Riemersma van vrijwilligerscentrale ZwolleDoet.



,,Er zijn in Zwolle veel mensen bereid iets voor een ander te doen, zolang het korte klussen zijn." Dat heeft ook te maken met de druk die er sowieso al op vrijwilligers is komen liggen, volgens Riemersma. ,,De overheid heeft bepaalde keuzes gemaakt waardoor verwacht wordt dat mensen meer eigen regie nemen en actiever worden in de wijk. Als bij een vrijwilligersklus dan ook nog een zwaardere zorgvraag komt kijken, wordt dat door vrijwilligers als heel zwaar ervaren."