Larisse uit Zwolle werd jaren gepest: ‘Mijn afscheidsbrief lag al klaar’

Negen uur 's ochtends. De gordijnen zitten dicht en het is goed warm in haar woonkamer. Larisse is net terug van een weekendje weg met haar vriend. Ze moet nog een beetje opstarten. Op grote pantoffels sloft ze richting het aanrecht, voor een boterham met hageltjes. Als ze eenmaal zit, kijkt ze de verslaggever bijna niet aan. Lijkt op haar hoede. Onlangs heeft ze de redactie gemaild. Dat ging over een evenement in september. Over een half jaar pas. Dus ze is - nou ja - goed op tijd. Da's typisch Larisse, blijkt later in het gesprek. Ze heeft een missie. Larisse wil iedereen laten weten hoe verwoestend pestgedrag is. Daarom gaat ze later dit jaar in een Zwols gymzaaltje het spel Over de streep spelen. Net als het tv-programma van Arie Boomsma. Daarin beantwoordt een grote groep mensen vragen over pesten. Er zijn al aanmeldingen. ,,Meedoen kost maar vijf euro,’’ vertelt ze tussen het kauwen door.