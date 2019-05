‘Lastig’ winkelpand in hartje Zwolle helemaal vernieuwd

Het winkelpand Diezerstraat 119 was jarenlang het zwarte schaap van de Zwolse binnenstad. Niet te verhuren door de lastige indeling. Maar dat is nu opgelost, laat Morphique Architecten weten.

Het voormalige koopmanshuis (naast ijssalon Salute) is grotendeels vernieuwd. Daardoor is beneden een prima winkelruimte ontstaan, vertelt architect Jacco Baars. Met daarboven drie appartementen. De onderpui is uitgevoerd in natuursteen. Voor de gevel boven is gekozen voor gemêleerde baksteen.

Frans balkon

Baars legt uit dat de appartementen beschikken over een woonkamer, slaapkamer, badkamer, berging en toilet. In sommige ruimtes ligt een visgraatvloer. Aan de voorzijde zit een Frans balkon. Aan de achterkant heeft elk appartement een kleine buitenruimte. ‘Die prachtig uitzicht biedt over het Zwolse dakenlandschap, inclusief de Pelsertoren’, meldt Baars. Het werk is uitgevoerd door Lier Bouw BV uit Staphorst.

Volledig scherm Een foto voordat de nieuwbouw begon. © Jacco Baars

Scheepvaartfamilie

De Diezerstraat is een van de oudste straten in Zwolle. De eerste bebouwing stamt zelfs al uit de dertiende eeuw. Baars staat erom bekend dat hij de historie uitpluist, voordat-ie aan een bouwplan begint. Hetzelfde deed hij bij de vernieuwbouw van de voormalige watersportwinkel Huisman aan de Buitenkant. Dat project is omgedoopt in ‘Schuttevaerpanden', waarbij wordt verwezen naar de beroemde scheepvaartfamilie die er ooit woonde. Ook dat project is bijna klaar.