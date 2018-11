Leden ChristenUnie eisen garanties over verdwijnen laagvliegroutes voordat Lelystad Airport open mag

De leden van regeringspartij ChristenUnie willen dat er keiharde garanties op tafel liggen over het verdwijnen van de laagvliegroutes vóórdat de partij akkoord gaat met opening van Lelystad Airport. Op het partijcongres in Zwolle nam een ruime meerderheid van de leden zaterdagmiddag een motie hierover aan. ,,De belofte van de minister is voor ons niet genoeg.”

De motie is ingediend door de lokale afdelingen van de ChristenUnie in Oldebroek en Ede en droeg als titel ‘Eerst herindeling luchtruim voor opening Lelystad Airport’. Zo stellig als de titel doet vermoeden, is de inhoud van de motie echter niet. ,,Deze motie zegt dat de ChristenUnie niet akkoord zal gaan met de opening van Lelystad Airport voordat absoluut duidelijk is dat er geen laagvliegroutes meer zullen zijn”, legt indiener en fractievoorzitter Engbert Jan Ruitenberg van de ChristenUnie in Oldebroek uit. ,,Deze motie biedt dus wel de ruimte om vliegveld Lelystad te openen en een aantal jaren gebruik te maken van laagvliegroutes. We zullen echter alleen akkoord gaan met opening van Lelystad Airport als op voorhand honderd procent vaststaat dat de laagvliegroutes na herindeling niet meer bestaan.”

Belofte

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft meermaals beloofd dat de laagvliegroutes na de herindeling van het luchtruim in 2023 verdwenen zullen zijn. Maar die belofte is voor de leden van de ChristenUnie niet veel waard. Ruitenberg: ,,Het woord van de minister dat het hoger kan is voor ons geen garantie. Dat zal echt onderbouwd moeten worden met feiten.”

De motie werd zaterdagmiddag tijdens het partijcongres van de ChristenUnie in Zwolle ingediend. In totaal stemden 409 leden voor de motie en 111 tegen. ,,Steun van een ruime meerderheid, dat is mooi”, zegt Ruitenberg. Volgens de politicus uit Oldebroek is dit een steun in de rug voor zijn partijgenoot in de Tweede Kamer, Eppo Bruins. Die is als lid van een regeringspartij al tijden erg kritisch op het proces om Lelystad Airport als vakantieluchthaven te openen. ,,Deze motie is een steuntje in de rug voor Eppo Bruins en zal hem ook extra munitie geven richting de minister”, aldus Ruitenberg.

Haalbaar

Waarom is er niet voor gekozen de motie stelliger te verwoorden en te eisen, zoals meer lokale afdelingen van de ChristenUnie doen, dat het luchtruim eerst wordt herzien voordat de vakantieluchthaven open mag? Ruitenberg: ,,We willen haalbare doelen nastreven. Natuurlijk kun je altijd hoger inzetten, maar deze motie is realistisch en kan worden uitgevoerd.”

Lelystad Airport gaat volgens planning in 2020 open als vakantievliegveld. De eerste jaren wordt gebruik gemaakt van laagvliegroutes omdat het hogere luchtruim vol is. Dit jaar zijn het ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland gestart met de herindeling van het luchtruim. Doel is dat de laagvliegroutes in 2023 verleden tijd zijn.