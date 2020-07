Leden van bende geliquideerde Henk Wolters uit Zwolle de cel in

Uitrukken voor de ‘verkeerde rat’ kost waterschap klauwen met geld: ‘Zeker 10.000 euro verspild’

1 juli De muskusrattenbestrijding van het waterschap Drents Overijsselse Delta verspilt veel geld aan het uitrukken voor een ‘verkeerde rat’. Bij acht van de tien meldingen blijkt het te gaan om een bruine rat. De bestrijding van die soort is het pakkie an van de gemeente of een particuliere bestrijdingsdienst in plaats van het waterschap.