Lederhosen, bier en bratwurst om Nepal te helpen

Mensen die Nepal en lederhosen horen, kunnen niet gelijk een connectie leggen. Maar volgens Eddie Sevink, eigenaar van Run2Day Zwolle, is dit ook heel persoonlijk. ,,Ik was in Kathmandu tijdens de zware aardbeving in 2015 en heb deze gelukkig overleefd. Ik wil dus wat terugdoen en helpen met de wederopbouw na deze natuurramp. Nu gaat ook binnenkort het Oktoberfest van start, dat is de reden dat er is gekozen voor 'lederhosen' als dresscode.''