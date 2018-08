Leegstaande flats Zwolle op slot na dubbele brandstichting

Woningcorporatie SWZ heeft zondagavond een aantal appartementencomplexen in Dieze-Oost hermetisch afgesloten. Dat gebeurde op last van de brandweer. In twee verschillende gebouwen werd eerder op de dag brand gesticht. De flats staan leeg en worden binnenkort gesloopt.

's Middags was het raak aan de Regelandisstraat, waar in de berging onder de flat een stoel in brand was gestoken. In de avonduren bleek brand te zijn gesticht in een meterkast op de tweede verdieping van een flat aan de Van Ummenstraat. Beide straten lopen parallel aan elkaar. De flatjes werden tot 1 augustus gebruikt voor tijdelijke bewoning, omdat ze plaats maken voor nieuwbouw.

Verdachten

Annemieke de Boer woont schuin tegenover de plek van de tweede brand en sloeg zondagavond alarm. ,,Ik hoorde eerst een knal en meteen daarna ging het brandalarm af", vertelt ze. Vanaf haar balkon zag ze drie mannen van een jaar of 20 de straat uit lopen. ,,Dat moeten de daders zijn geweest." Op basis van haar signalement schakelde de politie Burgernet in en werd in de wijk gesurveilleerd door een aantal motoragenten. Dat leverde zondagavond nog geen verdachten op.

Vijftig woningen

Op last van de brandweer is SWZ gelijk in actie gekomen om alle leegstaande portieken goed af te sluiten. Volgens Margreet Arendsen van SWZ gaat het om zo'n vijftig woningen, verdeeld over negen portieken. Om te voorkomen dat mogelijk toch mensen in de flats verblijven en die werden binnengesloten, is deur voor deur gecontroleerd alvorens de voordeur op slot ging.

Bij vergelijkbare flats waar nog wel mensen wonen, is zondagavond door SWZ gecontroleerd of de toegangsdeur nog goed in het slot viel. Zo nodig is dat gerepareerd.