Leegstand in Zwolse binnenstad verdubbeld

Het aantal vierkante meters die leegstaan in de binnenstad van Zwolle is verdubbeld sinds 2010. Toch is de winkelleegstand in vergelijking met andere steden nog steeds fors minder.

Dat blijkt uit een rapportage van onderzoeksbureau BRO, in opdracht van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders wilde weten of het eigen beleid nog toereikend is voor de toekomst. Alle gebieden in de binnenstad werden onder de loep genomen, onder andere op de punten leegstand, dienstverlening en winkelaanbod. De uitgebreide analyse moet het college handvatten geven om het beleid ten aanzien van de binnenstad te herzien.

Iets meer dan 6.500 vierkante meters staan op dit moment leeg in de stad. Ook panden met een horecabestemming zijn hierin meegeteld. In 2010 was dit nog minder dan de helft. Ook het aantal leegstaande plekken steeg van 31 naar 48 in die periode. Toch staat in vergelijkbare steden als Arnhem en Haarlem gemiddeld meer dan veertienduizend vierkante meter leeg.

Lunchrooms

Dat de binnenstad verandert, is duidelijk terug te zien in de analyse. Waar de leegstand wordt weggewerkt zijn het voornamelijk lunchrooms die de stad overnemen. Maar liefst dertien lunchtentjes hebben zich sinds 2010 in de binnenstad gevestigd. Toen telde de stad er nog maar vier, nu zeventien. Dit zou een positief effect kunnen hebben op de verblijfsduur van het winkelende publiek, zeggen de onderzoekers. 'Daghoreca heeft een belangrijke winkelondersteunende functie. De openingstijden zijn dan ook vaak gekoppeld aan die van de winkels'. Met 148 horecagelegenheden zit Zwolle wel iets onder het gemiddelde van 190 in andere steden.

Supermarkt