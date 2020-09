Leegstand troef na vertrek H&M in binnenstad Zwolle? ‘Enige zorgen, maar niet dramatisch over doen’

Pasar Malam in Zwolle kan doorgaan, corona-actiegroep vangt bot

2 september De Pasar Malam in de IJsselhallen kan wat de gemeente Zwolle betreft dit weekeinde gewoon doorgaan. Wel moeten er extra ingangen komen en worden de looproutes nog beter bewegwijzerd naar aanleiding van kritiek van een actiegroep onder de naam ‘Free us from corona virus’.