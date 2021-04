Leegstand vreet aan binnenstad Zwolle: ‘We moeten wat doen’

Wethouder René de Heer herhaalde deze week zijn eerdere zorgen over de ontwikkeling in de Zwolse binnenstad. ,,Iedereen herkent het beeld van de toenemende leegstand. Dat baart ons zorgen, daar moeten we eerlijk over zijn.’’ Hier en daar worden figuurlijke pleisters geplakt door in etalages historische foto’s of posters van andere winkels te hangen, maar die kunnen de werkelijkheid niet verbloemen.