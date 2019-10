Leerkrachten Vrije School Zwolle staken door juist extra voor de klas te gaan staan

Sparen met snelheids­me­ter ook in Zwolle, vindt CDA

11:50 Buurten en wijken in Zwolle moeten ook een zakcentje kunnen sparen door niet te hard te rijden. Dat vindt de CDA-fractie in de stad. In buurstad Hasselt werd woensdag de eerste ‘safety-safe'-snelheidsmeter geplaatst. Per auto die zich aan de limiet houdt wordt een klein bedrag gespaard.