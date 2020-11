Leerling (8) weggestuurd bij school in Zwolle, boze moeder trekt bij rechter aan kortste eind

Droogte en ziekte zitten Zwolle dwars: 700 bomen gaan nog deze winter voor de bijl

22 november Zevenhonderd bomen gaan deze winter tegen de grond in Zwolle. Ze zijn uitgedroogd of ziek. Om al het extra kap- en snoeiwerk in de stad te kunnen betalen, trekt de gemeente er volgend jaar 4 ton extra voor uit.