Leerlingen bewuster maken tijdens Week van het Geld

De landelijke actie moet kinderen de kansen en bedreigingen van geld leren. In Zwolle werden groep 5 en 6 van de Aquarel welkom geheten door rappende studenten, onder de naam Fakkelteit, met een rapversie van 'Hallo Allemaal'. Met een spoken word of rap deelden zij verhalen over de gevolgen van slecht omgaan met geld. De muzikale les zorgde voor veel enthousiasme bij de kinderen. Hoe jong je ook bent, voor alles wat je wilt hebben, is geld nodig. De wethouder gaf de leerlingen als een echte meester een uitleg over de waarde van geld, want wat kan je er nou allemaal mee?

,,Je kan met geld veel mooie dingen doen. Als je de waarde niet kent, kan je in geldproblemen komen", zegt Brink. Hoeveel de leerlingen al weten werd getest met een 'Cash Quiz'. In de klas kregen de leerlingen tien vragen. Deze gingen bijvoorbeeld over wat een gescheurd briefje nog waard is, wat een goede pincode is of wat je moet doen met vervalst geld.

Sparen