Leerlingen lezen straks verhalen in 'eigen' dialect

Een nieuwsbrief met deze drie gratis verhalen wordt verzonden aan circa 1.000 Overijsselse basisscholen. De verhalen gaan over de drie biggetjes, een optreden van Bökkers of een robot die twee jongetjes te slim af is. In de digitale nieuwsbrief wordt ook stilgestaan bij de meerwaarde van meertalig onderwijs en het inzetten van dialecten daarbij. Naast een verhaal in het Twents (over Bökkers) zijn twee verhalen in het Zwols, Genemuidens en dialect van Heerde vertaald. Ook is één verhaal in deze drie dialecten en het Staphorsts vertaald.