Leerlingen school Zwolle geschorst om kinderporno in appgroep

Beter Benutten haalt 1.200 automobi­lis­ten uit spits bij Zwolle en Kampen

31 januari Per jaar zo'n 1.200 automobilisten minder in de spits, waardoor 4,8 miljoen kilometer minder wordt gereden en de reistijd in de regio Zwolle en Kampen met 13 procent is verkort. Het is volgens de eindevaluatie de oogst van het project Beter Benutten, dat van 2015 tot en met 2018 werd uitgevoerd.