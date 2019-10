Leerlingen van basisschool De Schatgraver strijden voor plasticvrije grachten in Zwolle: ‘‘Kinderen zijn de ondernemers van de toekomst’’

video Zonneauto van teamcap­tain uit Zwolle crasht tegen vangrail in Australië

15:45 De zonneauto van het Vattenfall Solar Team is tijdens een testrit in Australië tegen de vangrail gecrasht. Volgens de Zwolse teamleider Maud Diepeveen is deelname aan het wereldkampioenschap volgende week niet in gevaar. ,,We zijn natuurlijk flink geschrokken, maar we gaan de komende dagen alles op alles zetten om de auto op tijd af te krijgen voor de race.”