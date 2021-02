Leerlingen van Zwolse middelbare scholen volgen liveshow over mentale gezondheid: ‘Ga het gesprek aan’

,,Oké jongens, we gaan eens even lekker opwarmen. Daar gaan we!” Een dame in een een glimmend paars sportpakje draait haar heupen rond voor de camera. Het is één van de eerste shots van Lockdown Open Up, een liveshow voor Zwolse middelbare scholieren waarbij gefocust wordt op hun mentale gezondheid. De gemeente Zwolle zette de show op in samenwerking met THINK op school, Kunsteducatie Nederland en DWARS tv. Elf middelbare scholen in Zwolle en omgeving doen mee, zoals Meander College, CSE en Greijdanus.