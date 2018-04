Leerlingen Zwolse basisschool onderdeel van operaconcert

Als je de meeste kinderen vraagt wat een opera is zullen de meesten verbaasd reageren. Toch zijn tien leerlingen van Zwolse basisschool CBS De Duyvencamp onderdeel van een concert van het Camelia Quartet aanstaande zondag in de Hoofdhof.

Het Camelia Quartet wil jong en oud betrekken in opera. De kinderen hebben een bescheiden rol tijdens een aangepaste versie van de opera Carmen. ,,Veel kinderen denken dat opera niet leuk is, maar je moet het wel kennen om een oordeel te kunnen geven", zegt Liza Pondman van het Camelia Quartet.

Organisator Stichting Muziek met een Plus wilde graag iets speciaal toevoegen aan het concert van het kwartet. Samen met broer Walter, zus Lonne en goede vriendin Mascha Galperina is zij gaan kijken op de basisschool hoe zij kinderen konden betrekken. Sommigen uit groep 5 tot en met acht waren enthousiast. ,Ik kende opera nog niet, maar ik wil heel graag met andere kinderen op het podium staan", zegt Francijn uit groep 5, gekleed als een prinses met een zwaard. ,,Ik ben ooit naar een opera geweest in Londen en wil graag meedoen", zegt Lisa uit groep 8. ,,Met tien kinderen optreden is een mooi aantal", stelt Pondman. ,,Als je meer kinderen hebt, gaat het een heel onrustig concert worden. Het moet niet te moeilijk zijn, anders haken zij af. Daarom gebruiken wij herkenbare melodieën en zijn de teksten vertaald naar het Nederlands."

Volledig scherm Leerlingen van basisschool CBS De Duyvencamp zijn onderdeel van het concert van het Camelia Quartet dat wordt georganiseerd door de stichting Muziek met een Plus. © Frans Paalman

,,De kinderen spelen de helden. In een opera gaat het normaal gesproken om liefde, wantrouwen en moord", zegt Pondman. ,,De voorstelling is wel voor kinderen, dus is het einde positief in plaats van een drama. Ze maken zelf de attributen en wij leren ze veel over staan op het toneel. In hun rol moeten zij gek doen zonder schaamte."

Oefenen

De kinderen komen bij vijf van de tien muziekstukken op het podium en zingen drie keer mee met het kwartet. ,,Het oefenen is leuk, maar lastig," zegt Francijn. ,,Het moest heel hoog, maar dat gaat best goed. Wij leren hoe we moeten zingen." Lisa vult aan: ,,We leren de klanken aanhouden en de juiste toon."